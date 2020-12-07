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07 Ara 2020 - 12:23- Ekonomi G: 07 Ara 2020 - 12:27

Kocaeli'nin ihracatı 11 milyar dolara yaklaştı

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'nin ocak-kasım dönemindeki ihracatı 10,85 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 

Anadolu Ajansı
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Kocaeli, hemen hemen her sektörde üretim yapabilen sanayi altyapısıyla yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) yol açtığı olumsuzluklara rağmen ihracatta ön safta yer almaya devam ediyor. 

Sahip olduğu limanlar ve üretim tesisleriyle ticarete yön veren kentler arasında yer alan Kocaeli, kasım ayı itibarıyla 10 milyar dolar ihracat barajını aşan 3 ilden biri oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kasım ayında Kocaeli'den yapılan ihracat 1 milyar 258 milyon 12 bin dolar olarak gerçekleşirken, 11 aylık ihracat ise 10 milyar 851 milyon 867 bin dolara ulaştı.

Ocak-kasım dönemindeki ihracatın yaklaşık yüzde 70'ine karşılık gelen 7 milyar 492 milyon 787 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi ana üreticilerin yanı sıra çok sayıda tedarik firmasına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin yılın 11 aylık döneminde bu sektördeki ihracatı 5 milyar 87 milyon 930 bin dolar oldu.

Kimya sektörü 2 milyar 404 milyon 857 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bunu 681 milyon 289 bin dolarla çelik, 675 milyon 415 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 538 milyon 337 bin dolarla elektrik-elektronik sanayisi takip etti.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

İzmit Körfezi'nin etrafına yayılan 35 liman tesisinde yılda ortalama 10 bin gemiyi ağırlayan kentten, dünyanın dört bir yanındaki 180'in üzerinde ülke ve bölgeye sevkiyat yapıldı.

Kocaeli'den çıkan yurt dışı varışlı ürünlerin bir numaralı adresi Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye 997 milyon 161 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Slovenya 847 milyon 517 bin dolarla ikinci sırada bulunurken, bu ülkeyi 836 milyon 857 bin dolarla Almanya, 702 milyon 33 bin dolarla Belçika, 662 milyon 955 bin dolarla Hollanda izledi. 

# Kocaeli, İzmit, koronavirüs, Dolar, Ford

07 Ara 2020 - 12:23 - Ekonomi

Muhabir Anadolu Ajansı

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