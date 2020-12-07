Akaryakıta sessiz sedasız zam geldi

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, benzin ve motorin fiyatları, en son Kasım ayında arttı. 25 Kasım’da benzine 37 kuruş, ertesi gün de motorine 28 kuruş zam yapıldı. Motorinde, 5 kuruşluk zam gereksinimi de “eşel mobil” sistemi işletilerek, ÖTV’den karşılandı. Bu zamlar kamuoyu ile paylaşıldı.
CUMA GECESİ ZAMMI
Türkiye’nin pazar payı açısından önde gelen bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorin fiyatlarında birkaç kuruşluk artış yaptı. Bu zam, kamuoyu ile paylaşılmadı.
Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt fiyatlarını anlık takip ediyor.
Peki, TÜPRAŞ çıkış fiyatları değişti mi? Sektör kaynakları, TÜPRAŞ çıkışlı fiyatlarda bir değişiklik olmadığını, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu artışı yaptığını ve pompa satış fiyatlarına yansıttığını söyledi. Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.