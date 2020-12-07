Güney, Atatürk büstünü sordu “Biz gelmeden biter mi?”

AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, İzmit Sanat Sokağı’nda 22 Eylül’de çalınan Atatürk büstünün yerine yenisinin hala koyulamadığını hatırlattı: “İzmit’te birçok iş aksıyor ya da artık yapılmıyor. Çöp sorunu hala çözülmüş değil. Cedit Mahallesi kentsel dönüşümünü, Vadi İzmit konutlarının satışını bir kenara bıraktık, rutin işler aksıyor. Öyle ki, 22 Eylül’de çalınan Atatük büstünü yerine koymak bile bu yönetim için çok zor bir iş haline geldi. Yaklaşık 2,5 aydır yerine koyacağız dedikleri büstün ne zaman koyulacağı hakkında bilgi yok. Duvara Türk Bayrağımız çizilmiş, çok güzel ama orada yıllardır Atatürk büstü de vardı. Çok değil, bu anlayışın gitmesine üç yıl gibi az bir süre kaldı. İşten ziyade, reklam peşinde koşanlara milletimiz gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yok. Ama biz gelene kadar Atatürk büstünü bari yerine koyabilecekler mi merak ediyoruz? Bu konuda da İmamoğluyla ortak proje mi çalışıyorlar? Yoksa bu büst için de Genel Başkanlı açılış yapmayı mı düşünüyorlar? Şunu da açıkça söyleyelim, İzmit Belediyesi büstü yaptırmakta zorlanıyorsa bilgi versinler, biz gereğini yaparız” dedi.