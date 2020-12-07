Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Ara 2020 - 12:47- Gündem G: 07 Ara 2020 - 12:50

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" dedi. Asgari ücret şu an için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyor.
mask

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu düzenlediği basın toplantısında kriz ve salgının emekçi sınıflarını yoksullaştırdığını belirtti. Asgari Ücret tespit sürecinin Türkiye'nin en büyük ücret pazarlığı olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye'de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır.” dedi.

Çerkezoğlu, “Asgari ücret birçok parametreyi de belirlemektedir. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır.” açıklamasında bulundu.

07 Ara 2020 - 12:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Büyükakın, ‘’Altyapıda geleceğin teknolojisini uyguluyoruz’’ mask
Başkan Büyükakın, ‘’Altyapıda geleceğin teknolojisini uyguluyoruz’’
Kandıra Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi mask
Kandıra Belediyesi kısıtlama günlerini fırsata çevirdi
Engellilerin akülü sandalyelerini Büyükşehir tamir ediyor mask
Engellilerin akülü sandalyelerini Büyükşehir tamir ediyor
Başkan Büyükakın, ‘’Toprak hayattır, berekettir’’ mask
Başkan Büyükakın, ‘’Toprak hayattır, berekettir’’
İşte gelebilecek yeni korona önlemleri mask
İşte gelebilecek yeni korona önlemleri
Köpeklerin yaraladığı karaca tedavi altına alındı mask
Köpeklerin yaraladığı karaca tedavi altına alındı
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı mask
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı
Karnındaki bebeği ile koronavirüse yenik düştü mask
Karnındaki bebeği ile koronavirüse yenik düştü
Serkan Boztürk hayatını kaybetti mask
Serkan Boztürk hayatını kaybetti
Kuyumcu Adil Yılmazer koronaya yenildi mask
Kuyumcu Adil Yılmazer koronaya yenildi
Tartıştığı damadını başından vurarak öldürdü mask
Tartıştığı damadını başından vurarak öldürdü
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı mask
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı

GALERİ

Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor mask
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı! mask
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı!
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı mask
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi mask
İnsanlar evlere kapandı, martılar meydana indi
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı mask
Profesyonel futbolcuydu! Bakın neden bıraktı
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı mask
KOÜ'lü akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL