DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu düzenlediği basın toplantısında kriz ve salgının emekçi sınıflarını yoksullaştırdığını belirtti. Asgari Ücret tespit sürecinin Türkiye'nin en büyük ücret pazarlığı olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye'de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır.” dedi.

Çerkezoğlu, “Asgari ücret birçok parametreyi de belirlemektedir. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır.” açıklamasında bulundu.