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07 Ara 2020 - 12:51- Asayiş G: 07 Ara 2020 - 12:54

Emniyet uyardı: Aşı dolandırıcılığına dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım" diyerek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma’ mesajlarına veya sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığı’ndan arıyoruz, aşıda önceliklisiniz, size kayıt oluşturalım’ diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amacı oltalama yoluyla dolandırıcılıktır” ifadelerine yer verildi.

07 Ara 2020 - 12:51 - Asayiş

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