Çakıcı'nın da testi pozitif

DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumartesi günü kendini halsiz hissedip Covid-19 testi yaptıran Çağrı Çakıcı'nın bugün testi pozitif çıktı. 15 gün evde karantinaya alınan Çakıcı'nın sağlık durumunun ise şuan iyi olduğu biliniyor.