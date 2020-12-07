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07 Ara 2020 - 15:55- Gündem G: 07 Ara 2020 - 15:58

Çakıcı'nın da testi pozitif

DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı'nın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumartesi günü kendini halsiz hissedip Covid-19 testi yaptıran Çağrı Çakıcı'nın bugün testi pozitif çıktı. 15 gün evde karantinaya alınan Çakıcı'nın sağlık durumunun ise şuan iyi olduğu biliniyor.
# İzmit, koronavirüs

07 Ara 2020 - 15:55 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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