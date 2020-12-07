Kocaeli'de koronadan 6 kişi öldü

ALİ UYSAL VEFAT ETTİ
İzmit Durhasan Mahallesinde ikamet eden Lassa’dan emekli 1 çocuk babası Ali Uysal (65) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 15 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.
AYŞE ÖZ VEFAT ETTİ
İzmit Hacıhızır Mahallesinde ikamet eden SSK emeklisi Hasan Öz’ün eşi 4 çocuk annesi Ayşe Öz (76) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 7 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.
CELAL AKYÜZ VEFAT ETTİ
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesinde ikamet eden emekli elektrik ustası, 4 çocuk babası Celal Akyüz(60) şeker, tansiyon, kalp rahatsızlıklarına bağlı Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
FAİK VAROL VEFAT ETTİ
İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesinde ikamet eden İnşaat ustası 5 çocuk babası Faik Varol (84) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.
MAVİŞ YILDIZ VEFAT ETTİ
Kandıra Karaağaç Mahallesinde ikamet eden 6 çocuk annesi ev hanımı Maviş Yıldız (82) Covid-19 nedeniyle yaklaşık 15 gündür tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesinde vefat etti. Cenazesi Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi.
SELMA POLAT VEFAT ETTİ
İzmit Gündoğdu Mahallesinde ikamet eden Seka emeklisi Merhum Ergün Polat’ın eşi 2 çocuk annesi Selma Polat (70) Covid-19 rahatsızlığına bağlı kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi Düzce’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.