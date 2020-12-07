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07 Ara 2020 - 16:32- Gündem G: 07 Ara 2020 - 16:33

Kural ihlali yapan 218 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 218 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli’de yasaklar ile birlikte başlayan denetimlerde ilk gün 808 iş yeri denetlenirken 12 bin 850 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. Kocaeli genelinde yapılan denetimlerde, Karantina ihlali yapan 15,maske takma kuralına uymayan 48 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişi ile 1 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 14 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 176  kişiye idari para cezası kesildi. Ayrıca belirtilen saatler dışında faaliyet gösteren 12 iş yerine de idari para cezası olmak üzere toplam 218 adet idari para cezası kesilen uygulamada, yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde bin 43 araç kontrol edildi.

24 KİŞİ KARANTİNAYI İHLAL ETTİ

Kocaeli’de Pazar günü devam eden ve Pazartesi Sabahı saat 05.00’de sonlanan yasaklarda ise 874 iş yeri denetlenirken 13 bin 464 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamada karantina ihlali yapan 9, maske takma kuralına uymayan 30, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 9 olmak üzere, ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 212 kişi ile belirtilen saatler dışında faaliyet gösterdiği belirlenen 5 iş yerine toplam 269 idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 33  kişi yakalandı. İki günlük denetimde özellikle sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi sayısının 388, karantinayı ihlal eden kişi sayısının ise 24 olması herkesi şaşırttı. 

# koronavirüs, Kocaeli

07 Ara 2020 - 16:32 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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