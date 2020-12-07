Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 30 Kasım – 6 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 43 ayrı operasyonda 39 gram esrar, 172 gram sentetik uyuşturucu, 43 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca, 28 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 825 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 74 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü adli kontrolle, diğer 52 kişi ise serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 5 ayrı olayda ise 2 kilo 755 gram esrar, 2.25 gram metamfetamin ve 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 8 şüpheliden 1’i tutuklanırken 7 kişinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
07 Ara 2020 - 16:47- Asayiş Güncelleme: 07 Ara 2020 - 16:48
Kocaeli'de 48 operasyonda 20 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 48 ayrı operasyonda 82 kişiye işlem yapılırken 20 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.