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07 Ara 2020 - 16:49- Gündem G: 07 Ara 2020 - 16:51

Paket servis saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı corona virüsü tedbirleri kapsamında paket servis saatlerinde değişikliğe gitti.
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis şeklinde, hafta içi 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecek.

“AİLELERİNİN BULUNDUĞU YERE SEYAHAT EDEBİLECEK”

18-20 yaş arası gençlerin şehirlerarası seyahatlerine ilişkin olarak da şu açıklama yapıldı:

– Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.

– 31.11.2020 tarih ve 20076 Sayılı Genelge’de belirtilen ‘Zorunlu Durumların’ varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirler arası seyahat edebilirler. Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri /veli / vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabileceklerdir. 
# açıklama

07 Ara 2020 - 16:49 - Gündem

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