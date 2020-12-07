Halk, Çin aşısına karşı tedirgin

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıkladı. Aşının vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını söyleyen Koca, aralık-ocak-şubat ayları gibi aşının getirilmesi için sözleşme yapıldığını aktardı. Bunun üzerine gazetemiz olarak vatandaşa aşı hakkındaki düşüncelerini sorduk. Vatandaşın çoğu Çin aşısına güvenmediğini ve kararsız kalıp yerli aşıyı bekleyeceğini söyledi.

"DETAYLI BİLGİ VERİLMEDİ"

İktisat işiyle ilgilenen Ali Ayhan Ersoy, "Aşılar hakkında detaylı bilgi verildiğini düşünmüyorum. Yan etkileri olabilir. Bu yüzden yaptırmam. Ama genel olarak herkes kullanır ve bir zararını göremezse yani aşıların yararını görmeye başlarsak yaptırırım. Ama şu an yeterli bulmuyorum" dedi.

“YERLİ AŞIYI YAPTIRIRIM”

Bir başka vatandaşımız Mustafa Eskicioğlu, "Yurtdışından gelen aşıyı yaptırmam yerli aşı yaptırırım. Aşılar hakkında yeterli bilgi verilmesi gerek yoksa yaptırmam" ifadelerini kullandı

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"KARARSIZIM"

Nevin Pencedemir ise, "Yani çok kararsızım yeterince bilinçlendirilmediğini düşünüyorum aşı hakkında. Bir de çok çabuk bulunduğunu düşünüyorum bu yüzden bana güvenilir gelmiyor. Ama güvenirsem tabii ki yaptırırım" dedi.

"YERLİ AŞI YAPTIRIRIM"

Ev hanımı Serpil Ertaş ise, "Aşıdan korkuyorum tabii ki şu an kafamda hiçbir aşı için net bir düşünce yok fakat devletimize güveniyorum. Eğer devlet bu aşı yaptırılabilir diyorsa yaptırırım tabii ki ama tamamen içim rahat değil. Özellikle yurtdışına güvenmiyorum yerli aşıyı seve seve yaptırırım" dedi.

"BAŞKA ÜLKE OLSA YAPTIRIRIM"

Gıda Mühendisi Mehmet Gazigüney, "Çin aşısının ne olduğu belli değil açıkcası. Çine karşı ön yargım var. Çin aşısı yaptırmam. Ama başka bir Avrupa ülkesinden gelse yaptırırım. Her şeyden önce yerli bir aşı tabii ki daha güvenilir olur. Yerli aşı zaten yaptırıyoruz. Tereddüt etmeyiz" dedi.

"DEVLETE GÜVENİYORUM"

Gazetemize konuşan Tayfun Yıldız ise, "Devlete bu konuda güveniyorum, sonuçta bir aşı üretilirken ya da bu ülkeye gelirken bir sürü profesörlerin elinden geçiyor. Aşı yaptırmamak saçma ben yaptırma taraftarıyım, yaptırmaktan korkmuyorum" dedi.

"ÖNCE GÖZLEMLERİM"

Öğrenci Şeyma Askar, "Yurtdışındaki aşılara güvenmiyorum yerli aşı olsa da yeterli bilgi almadan yaptırmam. Önce çoğunluğun yaptırmasını beklerim bir yan etkisi olmuyorsa yeterince deneyimlendiyse gözlemlerime dayanarak yaptırırım" dedi.

“YERLİ DAHİ OLSA YAPTIRMAM”

Öğrenci Büşra Top ise, "Aşıları güvensiz buluyorum, yaptırmam. Yerli olsa dahi yaptırmayı düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

"YERLİ AŞI TERCİHİMİZ"

Ömer Kaya ve Mehmet Özdeniz ise, "Aşı için aşı bilgi kimliği olması gerektiğini düşünüyoruz. Çin aşısının ne olduğu belli değil. Çin'e karşı ön yargımız var. Aşı yaptırmak isterim ama Çin aşısı tereddütte bırakıyor. Tabii ki yerli aşı tercihimiz" dedi.

"ÇİN AŞISI YAPTIRMAM"

25 yaşındaki Umut Yalçın, "Çin aşısı yaptırmam Çin'e güvenmiyorum onlara karşı bir ön yargım var. Hastalığı da onlar çıkarttı. Ama Alman aşısı ya da yerli aşı yaptırırım" dedi.