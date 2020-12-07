Konak Hastanesi tedbirlere sıkı sıkı uymaya davet ediyor

Özel Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım Gündoğdu şu ifadelere yer verdi. Covid-19 Pandemisi nedeni ile tüm ülkeler, kurumlar, vatandaşlar bu illetin pençesindedir. İnsanlık tarihi zaman zaman böyle acımasız pandemileri yaşamış olup yaşamaya da devam edecektirler. Ancak günümüzde teknolojinin ve bilimin geldiği noktayı düşündüğümüzde, umutlarımız artmaktadır.Nitekim aşının kısa sürede bulunması ve insanlığın hizmetine sunulması hepimizin yüreklerine su serpmiştir. İnşallah kısa sürede ,adilhane bir şekilde dağıtımı da yapılacaktır.Bizlere ise sorumlu ve duyarlı vatandaşlar olarak düşecek görev;

Öncelikle kendimizi korumak, sevdiklerimizi korumak, kurallara uymak olmalıdır. Yani; mesafe ,maske, el hijyeni sağlamak, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak, aile bireyleri dahil sosyal izolasyon ve kişiler ile temasımız minimalize edeceğiz. Düzenli uykumuzu almak, bol sıvı alarak beslenmemize dikkat etmek. Kurallara uyarak sağlıkla kalalım diyorum! Sağlığınız için varız.