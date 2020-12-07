Kocaeli Valiliği'nden yeni korona kararları

Kocaeli İl Umumi Hıfsısıhha Kurulu Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Toplantıda online yemek ve market sipariş firmaları, yüzme havuzları ve Kur'an kurslarıyla ilgili kararlar alındı.

Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları 10.00­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri,

Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.00­20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri,

Tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanacağı hükme bağlanmıştır. İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça Sorulan Sorulara” (1nci ve 3ncü Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının;

Hafta sonları 10.00­20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,

Hafta içi 10.00­20.00 saatleri arasında gel­al ve paket servis, 20.00­24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06.12.2020 tarih ve 20346 sayılı “Online Yemek ve Market Siparişleri” konulu Genelgesi ile Koronavirüs ile mücadelede ilimiz genelinde alınması gereken diğer ilave tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 07.12.2020 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2020/132 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;



KARARLAR

1. Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden, İlimiz genelinde faaliyet gösteren online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00­24.00 saatleri arasında çalışabilmelerinin uygun olacağına,

2. Türkiye Şampiyonası, Milli Takım Seçmeleri veya Türkiye Ön Eleme Müsabakalarına katılacak muhtelif yaş gruplarındaki lisanslı yüzücülerin antrenman yapabilmeleri için İlimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı en az bir yüzme havuzunun açık tutulmasına/faaliyetine devam etmesine, bu şekilde açık tutulacak olan yüzme havuzlarından sadece yukarıda belirtilen lisanslı sporcuların antrenman amacıyla yararlanabilmesine, bu yüzme havuzlarının kesinlikle vatandaşlarımızın genel kullanımına açılmamasına ve belirli bir gruba tahsisi şeklinde uygulamaya gidilmemesine, yukarıda belirtilen müsabaka ve şampiyonalara yönelik antrenman faaliyetinde bulunacağını ilgili federasyon veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla belgeleyen her yaş grubundaki lisanslı yüzücülerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, bu istisnadan 18 yaşın altındaki lisanslı yüzücülerin antrenmanlara gidip gelmesi için yanlarında bulunabilecek en fazla bir refakatçinin (anne, baba, kardeş) de yararlanmasına,

3. Diyanet İşleri Başkanlığının 02.12.2020 tarih ve 857866 sayılı “ Kur’an Kurslarında Uzaktan Eğitim” konulu yazısına istinaden, İlimiz genelinde İl/İlçe Müftülüklerine bağlı faaliyet gösteren Kur’an Kurslarında eğitimlere uzaktan eğitim (online) olarak devam edilmesinin uygun olacağına,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.