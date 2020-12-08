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08 Ara 2020 - 00:00- Gündem G: 08 Ara 2020 - 00:03

AKP'li yönetici kazada yaralandı

AKP Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu üyesi İsmail Dursun, Başiskele'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başsiskele Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi ve Mehmet Akif Caddesinin kesiştiği noktadaki kavşakta AKP Gençlik Kolları İl yönetim kurulu üyesi İsmail Dursun (27) kullandığı 41 AFR 928 plakalı motosiklet, İ.E.Ç. (45) isimli şahıs idaresindeki LT 55 HU yabancı plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmail Dursun yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Kocaeli Devlet Hastanesine, daha sonra KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Dursun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

# Kocaeli, AKP

08 Ara 2020 - 00:00 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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