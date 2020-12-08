Havaların soğuması ve kışın gelmesiyle birlikte otomobillerin yolda kalmaması ve kazaya sebebiyet veren durumların oluşmaması için bazı bakımlar hayati önem taşıyor. Araç bakım ustaları, araçların kışlık bakımları konusunda vatandaşları dikkat etmeleri gereken hususlarda uyararak kış mevsimi öncesinde bakımlarını tamamlama tavsiyesinde bulundu. Yaklaşan kış öncesinde bakımlarını aksatmayan vatandaşlar ise güvendikleri ustalara araçlarını teslim ederek kış mevsimine hazır olmalarını sağlıyor.

“KOMPLE ARACINIZA MOTOR ALMAK ZORUNDA KALIRSINIZ”

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 20 yıldır araç bakım, onarım hizmeti veren Muzaffer Balcı, otomobillerin kışlık bakımlarında dikkat etmeleri gereken hususlarda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Araçların kışlık bakımında olmazsa olmaz etkenlerden birisinin lastikler olduğunu belirten Balcı, "Lastiklerimiz yaz, kış olarak kesinlikle değişiyor. Lastik bakımımızda kesinlikle lastiğimizin yılı çok önemlidir. Lastiğimizin dişleri çok sağlıklı olabilir fakat baktığımız zaman yıl eskimiştir, hamuru eskimiştir. Sertleşme çok daha fazla olur. Zemine yapışmaz lastik. Lastiklerin havalarını özellikle sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Haricinde fren sistemlerimiz de, fren merkezleri özellikle her kış başında, aracı fren servisine götürüp genel olarak fren merkezlerini kontrol ettirmek gerekir. Frene bastığımızda merkezde bir kitleme, bir çamur toplanması varsa araç direkt tepkimeyi ters tarafa verir ve sizin yoldan çıkmanıza neden olur. Araçlarımızda antifriz çok önemli. Antifriz, geç soğur, geç ısınır. Buzlanma, donma olur ve siz aracınızı çalıştırdığınızda malum en zayıf yeri patlatır ki eğer blok donduysa blok patlatmaya kadar gider ve komple aracınıza motor almak zorunda kalırsınız” dedi.

“POLEN FİLTREMİZE KESİNLİKLE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR”

Zor bir pandemi sürecinden geçildiği için aracın polen filtresinin kesinlikle değişmesi gerektiğini dile getiren Balcı, “Bazı araçlarda polen filtresinin yeri zor olduğu için bakımlarda bu ihmal ediliyor. Bunu özellikle servisimizdeki ustamıza belirtmemiz gerekiyor. Dışarıdan gelen havayı temizleyip, bize daha rahat nefes aldırması için, aracımızda daha sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için polen filtremize kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle dizel araçlarda mazot filtresine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mazot filtremizin görevi nedir? Mazotu süzerek motorumuza göndermesi, enjektörlerimizin bozulmamasını, daha temiz bir yakıt yakmasını sağlar. Mazot filtrelerini özellikle kışın değişmemizdeki sebep, mazot kışın çok daha katılaşır. Katılaştığı zaman aracımız yeri gelir geç çalışır, yeri gelir hava yapar. Aracımızın daha verimli olması için mazot filtremizin değişmesi gerekiyor. Bu da aynı şekilde bir çok araçta çok zor yerdedir. Bakımlarda ihmal edilme riski var. O yüzden dolayı bunu da servisimizdeki ustaya kesinlikle belirtelim” diye konuştu.

“ÇOK BASİT AMA HİÇ DİKKAT EDİLMEYEN BİR HUSUS”

Kışlık bakımlarda basit gözüktüğü için genellikle göz ardı edilen ancak çok önemli olan hususlardan da bahseden Balcı, “Akü bakımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Voltaj düşmeleri kışın olur. Bu da şarj dinamosuna aşırı yüklenmeden dolayı şarj dinamosunu bozabilir. Araçlarımız kışın çok daha güç sarf ettiği için akü bakımımızı, voltajımızı kontrol etmemiz, gerekirse akülerimizi değiştirmemiz gerekir. Bu da yetkili yetkili yerlerde kontrol edilirse çok daha sağlıklı olur. Cam sularımızın antifirizli su olması gerekir. Cam suyumuzun donma ihtimalinin önüne geçilebilmesi için cam suyumuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman çok basit ama çok dikkat edilmeyen, hatta hiç dikkat edilmeyen bir husus. Aracımızda sis farları çok önemli. Özellikle sis farlarımızın ampullerini malum herkes beyaz kullanıyor. Kullanılmaması gerekiyor. Sis farlarının amacı, sisli havada farlarımızı yakmaktır. Bunların ampullerinin kesinlikle sarı olması gerekiyor ki hem bizim yolu daha iyi görebilmemiz için hem de karşıdan gelenin bizi fark edebilmesi için” şeklinde konuştu.

“HEM BİZ TEHLİKEYE DÜŞMEYELİM HEM BAŞKALARINI DA TEHLİKEYE DÜŞÜRMEYELİM”

Otomobilinin kışlık bakımlarını yaptırdığını kaydeden Hakan Genç ise, “Lastiklerimizi kontrol ettirdik. Antifriz kontrolü yapıldı, ölçümü yapıldı. Cam suyu antifrizi kontrol edildi. LPG bakımı ve ayarı için geldim. Kışlık hazırlığımız şimdilik böyle. Sileceklerimize falan baktırdık. Aracımızın kışlık bakımlarını yaptıralım ki hem biz tehlikeye düşmeyelim hem başkalarını da tehlikeye düşürmeyelim” ifadelerini kullandı.

“ÖNLEMLERİ ALMAMIZ GEREKİYOR”

Kış sezonunda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlemleri aldıklarını vurgulayan Emre Aydın da, “Malum kış geliyor, ben de buraya geldim. Aracımın kışlık bakımlarını yaptırdım. Lastiklerimi değiştirdim. Aracıma antifrizimi koydurdum. Bunlara dikkat ediyoruz. Herhangi bir kaza olmaması için böyle önlemleri almamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.