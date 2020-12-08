Kural ihlali yapan 266 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 7 Aralık günü yapılan kontrollerde bin 293 iş yeri denetlenirken 18 bin 408 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 18 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 116 kişiye ve 2 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 1 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 34 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 90 şahsa, belirtilen saatler dışında faaliyet gösteren 1 işyerine, ateş ölçer bulundurmayan 2 iş yerine, ateş ölçer bulundurmayan 2 iş yerine ve süresiz kapalı iş yeri kuralını ihlal eden 2 iş yerine olmak üzere toplam 266 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 58 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 472 araç ve sürücüsü terminalde yolcu taşımacılığı yapan 113 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 585 araç kontrol edildi.