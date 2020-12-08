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08 Ara 2020 - 11:38- Gündem G: 08 Ara 2020 - 11:42

Kombisini yakmayan komşuya kötü haber

Havalar soğudu; kombiler, sobalar, ısıtıcılar çalışmaya başladı. Evini ısıtmayıp komşusunun ısısından faydalanan bedavacılar, komşuluk hakkını ihlalden tazminat ödemek zorunda kalabilir.
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Kış aylarında evini ısıtmayıp komşularının yaktığı ısıtıcılardan faydalanarak evini ısıtan vatandaşlar komşuluk hakkı ihlal ediyor. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’yla ilgili bilgi veren Kayseri Barosu avukatlarından Emir Akpınar, şu bilgileri verdi:

– Havaların soğumasıyla birlikte komşu olan mülk sahipleri ve kiracılardan bazıları konutlarında yakıt tasarrufu sağlamak maksadıyla kombiyi açmamakta komşu dairelerin ısınma sistemlerini çalıştırmasıyla evlerinin ısınmasını sağlayarak komşusundan haksız şekilde fayda sağlamaya çalışmaktadır. Komşusunu maddi zarar uğratarak kendisi maddi menfaat elde etmiş oluyor ki bu durum da komşuluk hakkı ihlalinin en büyük ve yaygın örneklerinden biridir.

HAKİM MÜDAHALE EDEBİLİR

– 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesinde, “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler” düzenlemesi bulunmaktadır. Aynı binayı paylaşan malik veya kiracılar, mevsimsel zorunluluk olmasına rağmen bireysel ısıtma sistemlerini hiç veya yeterli oranda çalıştırmıyor ise sulh hukuk mahkemesinden hâkimin müdahalesini isteyebilirler.

– Ayrıca eylem nedeniyle diğer komşunun uğradığı maddi bir zarar var ise bunun sorumlusundan tahsili yönünde de karar verilebilir. Fakat tazminat talep edilebilmesi veya hâkim müdahalesi istenebilmesi için dikkat edilmesi gereken mevsimsel bir zorunluluk olmasına rağmen bireysel ısıtma sistemlerinin çalıştırılmamasıdır. 

08 Ara 2020 - 11:38 - Gündem

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