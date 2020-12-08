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08 Ara 2020 - 12:00- Asayiş G: 08 Ara 2020 - 12:02

Husumetlisini silahla vurdu! Polise yakalandı

İzmit Tavşantepe Mahallesinde Ali K., aralarında husumet olan Yüksel S.’yi evinin önünde tabancayla vurduktan sonra motosikletle olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Tavşantepe Mahallesi Akif Sokakta meydana gelen olayda Ali K., aynı sokakta oturduğu ve aralarında husumet bulunan Yüksel S.’nin evinin önüne gitti. Burada Yüksel S. ile tartışan Ali K., tabancasını çıkararak Yüksel S.’ye 3 el ateş etti. Mermilerden birinin sağ dizine isabet etmesi sonucu yaralanan Yüksel S. Kanlar içinde kalırken şüpheli Ali K. ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Yüksel S.’nin ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yüksel S., sağlık görevlilerince ambulansla  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken şüpheli A.T. olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.T. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 
# Kocaeli, İzmit

08 Ara 2020 - 12:00 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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