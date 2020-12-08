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08 Ara 2020 - 19:00- Gündem G: 08 Ara 2020 - 15:13

CHP’li Gürel: Esnafa destek verilmezse icra dairelerinde yer kalmayacak

CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, “Esnafımız adeta iflasın eşiğinde. Hükümet, esnafa destek sağlamazsa salgın geçtikten sonra ayakta kalan esnaf kalmayacak. İcra dairelerinde adım atacak yer kalmayacak” dedi

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
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CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Covid- 19 salgını hakkında düşüncelerini dile getirdi. Gürel, “Devamlı söylediğimiz gibi sağlık her şeyden daha önemlidir. Ama hayatın diğer bir gerçeği de geçinmektir. Bu salgın sürecinde maaşlı çalışanlarımız ekonomik açıdan fazla etkilenmedi. Çünkü maaşlarını almaya devam ettiler. Ama küçük esnafımız adeta iflasın eşiğine geldi. Vergileriyle devlete ekonomik açıdan destek olan esnafımıza hükümetimiz yeterince destek olmamaya devam etmektedir. Küçük esnafımız daima üretmeyi ve hizmet vermeyi ilke edinmiştir. Dilenecek, el açacak durumu yoktur” dedi.

“KATAR DEVLETİNE EL AÇTIK”

Hükümetin süreci iyi yönetmediğini belirten Gürel, “Hükümet açıkladığı bütün desteklerde esnafı daha da batağa yani borç ve faiz girdabına soktu. Yani ey vatandaşım, ey esnafım bu süreci elbirliği ile atlatacağız. Siz sağlığınızı düşünün, parayı ve nasıl geçineceğimi düşünmeyin. Onu biz düşünelim deyip geri dönüşümsüz maddi destekten bahsedemedi. Zor durumda olan esnafımızın kira ve faturalarına destek olamadı. Bankalara baskı yapıp kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz erteletemedi. Çünkü ekonomi o kadar bozuk ki, hükümet hazinedeki kara günler için ayrılan yedek akçeleri bile kullanmak zorunda kaldı. Bu paralar da suyunu çekince Katar devletine, koskoca Türkiye Cumhuriyeti olarak el açtık” dedi.

“BAŞARISIZLIĞINI ÖRTMEK İÇİN CHP’Yİ KARALADILAR”

Hükümeti eleştirmeye devam eden Gürel, “Halbuki hükümet istişareye açık bir tavır sergilemiş olsaydı, mecliste grubu olan siyasi partilerle bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılması için fikir alışverişinde bulunabilseydi belki tablo daha da farklı olabilirdi. Kendi başarısızlığını örtmek adına devamlı CHP’sini karalamaya çalışıldı. Ama her şeye rağmen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu esnafımızla alakalı 17 maddelik yol haritasını açıkladı. Ama maalesef biri bile uygulanmadı. Hükümet, esnafımıza destek sağlamalı. Aksi takdirde salgın geçtikten sonra ayakta kalan esnaf kalmayacak. İcra dairelerinde adım atacak yer kalmayacak” dedi.

# Gölcük, destek, salgın

08 Ara 2020 - 19:00 - Gündem

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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