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08 Ara 2020 - 15:39- Siyaset G: 08 Ara 2020 - 15:41

Başkan Vekili Gençtürk KESK’in 25. Kuruluş yıldönümünü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkan Vekili Av. Mehmet Nazım Gençtürk, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 25. Kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Vekili Gençtürk yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;
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“Kendi tarihi, aynı zamanda ülkemizdeki hak, emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin tarihi olan KESK'in 25.kuruluş yıldönümü kutlu olsun. KESK, emeğe karşı saldırı ve sömürünün olduğu her dönemde alın terinin ve örgütlü mücadelenin gücüne inanan kamu emekçilerinin en etkili lokomotiflerinden biri olmaya devam edecektir. Tüm bileşenleri ile hak mücadelesinin yanı sıra her türlü diktaya, baskıya ve gericiliğe karşı direncin temsilcisi olan sendikalarımızın her daim yanında ve destekçileri olacağız.”

08 Ara 2020 - 15:39 - Siyaset

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