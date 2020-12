Başkan Vekili Gençtürk KESK’in 25. Kuruluş yıldönümünü kutladı

“Kendi tarihi, aynı zamanda ülkemizdeki hak, emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin tarihi olan KESK'in 25.kuruluş yıldönümü kutlu olsun. KESK, emeğe karşı saldırı ve sömürünün olduğu her dönemde alın terinin ve örgütlü mücadelenin gücüne inanan kamu emekçilerinin en etkili lokomotiflerinden biri olmaya devam edecektir. Tüm bileşenleri ile hak mücadelesinin yanı sıra her türlü diktaya, baskıya ve gericiliğe karşı direncin temsilcisi olan sendikalarımızın her daim yanında ve destekçileri olacağız.”