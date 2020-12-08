Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Ara 2020 - 15:40- Gündem G: 08 Ara 2020 - 15:42

Başkan Bıyık’tan Hamza bebeğe destek çağrısı

Kocaeli’de yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoid çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza’nın tedavi masrafları için başlatılan kampanyaya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da destek verdi. Başkan Muzaffer Bıyık, Hamza’ya nefes olmak için çağrıda da bulundu.
mask

Kocaeli’de yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoid çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza’nın tedavi masrafları için Gönüllü Umut Elçileri Grubu tarafından sürdürülen destek çalışmaları Kocaeli ve ülke genelinde devam ediyor. Gönüllü Umut Elçileri Grubu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı da ziyaret ederek destek istedi.  ABD’de gerçekleştirilebilen ve 2 milyon 200 bin Euro gibi bir maliyeti bulunan hastalığın tedavisi için Hamza’nın 2.5 aydan daha az bir süresi kalırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da destek sözü verdi.

HAMZA’YA HEP BİRLİKTE NEFES OLALIM

Vatandaşları da kampanyaya destek vermeye davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Hamza bebeğe nefes olmak ve yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Ailenin bu zor günlerinde hep birlikte dayanışma halinde olarak yanlarında olacağız. Hamza’ya hep birlikte nefes olalım” dedi. Gönüllü Umut Elçileri Grubu da Başkan Muzaffer Bıyık’a desteği ve misafirperverliği için teşekkür etti.

HAMZA’YA NEFES OLMAK İÇİN

Hamza’ya nefes olmak için TR 30 0020 5000 0966 7265 5000 01 (Kuveyt Türk) hesabı üzerinden destek olunabiliyor.

# Kocaeli, destek

08 Ara 2020 - 15:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çanakçı: İcra takibi dursun mask
Çanakçı: İcra takibi dursun
“Engellilerin yanındayız” mask
“Engellilerin yanındayız”
Kızılay Gölcük çalışanlara destek oldu mask
Kızılay Gölcük çalışanlara destek oldu
Hürriyet, Fen İşleri ile İzmit'in önceliklerini masaya yatırdı mask
Hürriyet, Fen İşleri ile İzmit'in önceliklerini masaya yatırdı
Seka Çocuk Dostları MTAL’den müdürlerine doğum günü mask
Seka Çocuk Dostları MTAL’den müdürlerine doğum günü
Öz Finans-İş Sendikası ile Marmara Koleji’nden protokol mask
Öz Finans-İş Sendikası ile Marmara Koleji’nden protokol
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı mask
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı
Hafta ortasında kar geliyor mask
Hafta ortasında kar geliyor
Karnındaki bebeği ile koronavirüse yenik düştü mask
Karnındaki bebeği ile koronavirüse yenik düştü
Kuyumcu Adil Yılmazer koronaya yenildi mask
Kuyumcu Adil Yılmazer koronaya yenildi
Serkan Boztürk hayatını kaybetti mask
Serkan Boztürk hayatını kaybetti
Tartıştığı damadını başından vurarak öldürdü mask
Tartıştığı damadını başından vurarak öldürdü

GALERİ

Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi mask
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu mask
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor mask
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı! mask
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı!
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı mask
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL