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08 Ara 2020 - 15:41- Siyaset G: 08 Ara 2020 - 15:43

BTP lideri Hüseyin Baş'tan 3 devlet, tek millet çağrısı

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erdoğan ve Aliyev’e çağrı yaparak 10 Aralık’ta Azerbaycan’da yapılacak olan Karabağ Zaferi kutlamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde davet edilmesi gerektiğini belirtti.
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3 Devlet Tek Millet çağrısı yapan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıması gerektiğinin altını çizerek "Dünya’ya kardeşliğimizi gösterelim.” dedi. BTP Lideri Baş sosyal medyadan yaptığı çağrıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Azarbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ve KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Tatar’ı ile Azerbaycan milletvekili Pashayeva’yı etiketleyerek birlik beraberlik çağrısı yaptı

Baş attığı twitte şunlara yer verdi,

“10 Aralık’ta Azerbeycan’da yapılacak olan Karabağ Zaferi kutlamalarına KKTC Devleti de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde davet edilmelidir. Haydi, KKTC’yi tanıdığımızı, bir kez daha dünyaya gösterelim #3DevletTekMillet 

08 Ara 2020 - 15:41 - Siyaset

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