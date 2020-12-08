BTP lideri Hüseyin Baş'tan 3 devlet, tek millet çağrısı

3 Devlet Tek Millet çağrısı yapan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Azerbaycan’ın KKTC’yi tanıması gerektiğinin altını çizerek "Dünya’ya kardeşliğimizi gösterelim.” dedi. BTP Lideri Baş sosyal medyadan yaptığı çağrıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Azarbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ve KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Tatar’ı ile Azerbaycan milletvekili Pashayeva’yı etiketleyerek birlik beraberlik çağrısı yaptı
Baş attığı twitte şunlara yer verdi,
“10 Aralık’ta Azerbeycan’da yapılacak olan Karabağ Zaferi kutlamalarına KKTC Devleti de Cumhurbaşkanlığı düzeyinde davet edilmelidir. Haydi, KKTC’yi tanıdığımızı, bir kez daha dünyaya gösterelim #3DevletTekMillet
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.