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08 Ara 2020 - 16:45- Dünya G: 08 Ara 2020 - 16:48

DSÖ: Sakın bunu yapmayın!

Dünya Sağlık Örgütü, ABD’de korona virüs vakalarındaki artış sonrası çarpıcı bir uyarı yaptı. Yapılan açıklamada “Sarılmayı bırakın” ifadeleri yer aldı.
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Dünya Sağlık Örgütü, ABD’de her geçen gün giderek artan vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili açıklamalar yaptı. DSÖ, ABD vatandaşlarına Covid-19 vakalarının artması ve hastanelerin doluluk oranlarının sınırına gelmesi sonrası, “Sarılmayı bırakın” uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta ABD’de yaklaşık 15 bin kişinin hayatını kaybettiği corona virüs salgını sonrası Dünya Sağlık Örgütü, virüsün insanlarla yakın temas halindeyken, sarıldıklarında, öpüştüklerinde ve özellikle iç mekanlarda yapılan uzun sohbetler sonrası yayıldığının altını çizdi.

‘ABD BERBAT DURUMDA’

ABD’nin ‘berbat’ durumda olduğunu belirten DSÖ sağlık acil durumları direktörü Dr. Mike Ryan, “İnsaNların birbirine sarılmamasını istemek korkunç bir şey. Fakat ABD’de geldiğimiz durum bu” şeklinde konuştu.

DSÖ sağlık acil durumları direktörü Dr. Mike Ryan, "Güçlü bir sağlık sistemine ve inanılmaz teknolojilere sahip ABD'de dakikada bir ila iki kişinin öldüğünü görmek oldukça şok edici" ifadelerini kullanırken Ryan, “Uzun süre bir başkasıyla aynı yerde olmak şu anda yapabileceğiniz en tehlikeli şeylerden biri, çünkü beraber geçirilen dönemde virüsün yayılması için daha fazla fırsat var" şeklinde konuştu.

08 Ara 2020 - 16:45 - Dünya

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