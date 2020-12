"10 din görevlisi virüsten hayatını kaybetti"

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, bugün zoom programı üzerinden basın toplantısı gerçekleştirdi. Sendika binasında gerçekleştirdiği canlı basın toplantısında Ünal, "Şu an itibariyle 10’a yakın din görevlisi COVİD nedeniyle vefat etti. Genel anlamda vefat eden şu an 10 kişiyi geçti. Önümüzdeki günlerde de kurumumuz net bir sayı açıklar diye düşünüyorum" dedi.

Mart ayından beri bu salgınla ülkemiz mücadele ediyor. Burada esas sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na ait ama vatandaş olarakta bu süreçte salgının yayılmaması için hepimize ayrı ayrı görev düşüyor. Burada bütün kamu çalışanları gibi din görevlilerimiz Mart-Haziran ayı içerisinde camilerimizde cemaatle ibadete ara verildi. Din görevlilerimiz de 24 saat nöbet sistemiyle kaymakamların oluşturduğu vefa destek gruplarında görev yaptılar. Aynı zamanda bu görevler sırasında din hizmeti de yürüttüler. Ekstra hiçbir ücret almadılar ve talep etmediler. Bu süreçte vefat eden arkadaşlarımız da oldu. Şu an itibariyle 10’a yakın COVİD nedeniyle vefat etti. Genel anlamda vefat eden şu an 10 kişiyi geçti. Önümüzdeki günlerde de kurumumuz net bir sayı açıklar diye düşünüyorum" dedi.

Ünal açıklamalarının devamında,"Arkadaşlarımızın en büyük problemlerinden biri lojmanla ilgili sıkıntılardır. Camiiye verilen değer aynı şekilde toplumu din konusunda aydınlatmak için olan görevlilerimizinde oturacağı lojmanları mutlaka yaptırmak gerekir. TOKİ maliyetiyle çok kolay yapılabilir. camiilerin yanında oturmalı hocalarımız. Aynı şekilde camiilerimizde iki tane saat takılma mecburiyeti var aydınlatma ısıtma soğğutma ayrı saatlerdir. Bu saatlerde de aydınlatmayı devletimiz karşıladı. Ancak ısınma ve soğutmayla ilgili vatandaşlarımız tarafından karşılanıyor bu da sıkıntı teşkil ediyor bazı arkadaşlarımız kendi maaşlarından karşılıyorlar. İsrafa kaçılmadan bütçe ödenmesi gereklidir.

2019’da bir yasa çıktı. 2019 Temmuzdan sonra 4-B sözleşmeler bulundukları yerde 4 yıl görev yaptığında kadroluya geçiyorlar. Öncekiler süresiz sözleşmeli. bu 17 bin kişi sadece diyanette. Şu an da bu arkadaşlarımız mahkemeyi kazandı ve göreve başladılar. Mahkeme bu arkadaşlarımızın talebini doğru karşıladı. Geçtiğimiz günlerde bu konuları MHP ve AKP’ye sunduk. Adalet bakanımıza da bu konuyu mutlaka gündeme getirin bu insanları mahkeme kapılarında değil, TBMM’de çıkacak bir maddeyle arkadaşlarımız kadroya geçsin dedik. İnşallah sesimizi duyarlar bunu da hatırlatmış olalım.

Bizim vekil, fahri, imam müezzinlerimiz var. Bunlar da aylık 800-900 TL ek ders olarak ücret alıyor ve bunla geçiniyor. Ancak en son 2011’de bir alım olmuştu. Şu an itibariyle bununla ilgili ciddi anlamda bir çalışma yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu arkadaşlarımızın da artık 2011’den 2020’ye girdik. 10 yıldır bu görevi yapıyorlar. Şu an bu görevleri bittiği an işsiz kalacaklar. Marketlerde çalışan arkadaşlarımız var. Engelli vatandaşlarımıza Kur-an öğreten, onlara ses olan, el olan Kur’an kursu öğreticilerimizin kadro talepleri var. Bununla ilgili de uğraşıyoruz.

Şu an itibariyle 1100 civarında engelli personelimiz var. Diyanet İşleri’nde. Çoğu kurumlarımız bu engelli çalıştırmada biraz cimri davranıyorlar ama her kurumun %3 engelli çalıştırması gerekiyor. O yüzden bazı şeyleri göstermelik değil, samimi olması gerekir. Bu engelli vatandaşlarımızın göreve alınması gerekiyor. Bir engelli vatandaşımız öyle güzel bir sergi açmış ki. Elleri kolları yok ağzıyla müthiş eserler meydana getirmiş. Her engelli vatandaşımızın o imkanları görmesi zor ama devletimiz güçlü, buna inanıyoruz. Sosyal Devlet olma anlayışıyla bu vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldıracak güçtedir. İnanıyorum ve bu yapılmalı. Fahri din görevlileri hakkında da demek istediğimiz budur" dedi.