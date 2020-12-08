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08 Ara 2020 - 18:00- Siyaset G: 08 Ara 2020 - 18:04

Can: Siyasetin delikanlısı Hüseyin Baş

Bağımsız Türkiye Partisi 50 kişinin katıldığı online toplantı yaptı
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BTP Kocaeli il Başkanı Muharrem Can, ilçe başkanları, il yönetimi ile beraber 50 kişinin katıldığı online toplantıya BTP Genel merkezinden teşkilat sorumlusu Avukat Lütfullah Önder, Ahmet Burak Güven de katıldı. Selamlama konuşmalarının ardından Avukat Lütfullah Önder 'Üye Güncelleme ve Yeni Üye Kayıt Çalışmasında teşkilatlarımıza başarılar diliyoruz." dedi.

SİYASETİN DELİKANLISI

BTP Kocaeli il başkanı Muharrem Can ise,Türk milleti olarak sevinmeliyiz ki dün olduğu gibi bugün de böyle bir Liderimiz var, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, siyasetin delikanlısı Hüseyin Baş. Gururla söylüyorum, Ben Haydar Baş'ın oğluyum. Koltuğun hayrını görmeye değil, hakkını vermeye geldim" diyen ve Genel Başkan olduğundan bu güne gerçekten koltuğun hakkını veren genç bir lider gördük karşımızda. Gündeme dair yaptığı tespitler, sorunlara ürettiği doğru çözümler, haksızlıkların karşısındaki dik duruşu, milletiyle kurduğu empati gerçekten takdire şayan.

Bildiğiniz gibi Azerbaycan, 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı'ndan büyük bir zaferle çıkınca, Ermenistan'ın mağlubiyetini resmen bir anlaşmayla kabul ettiği 10 Kasım tarihini "Zafer Günü" olarak ilan etmişti. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında bu günün Atatürk'ün vefat günü olduğunu ve bir bayram olarak kutlanmasının doğru olmayacağını uygun bir şekilde ifade etti.

Sayın Baş, mesajında şunları söyledi:

"Bayrakları yarıya indirdiğimiz gün öte yandan zafer mi kutlayacağız? Karabağ Zaferi Türk'ün Milli Mücadelede ilham kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edilmelidir."

Bu mesaj yayımlandıktan hemen sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu mesajı aldı ve Zafer Günü'nün tarihini değiştirerek 10 Kasım değil, 8 Kasım olacağını ilan etti.

Gerekçe olarak da, Azerbaycan devlet ajansı Azertag'ın yayımladığı açıklamada, Azerbaycan'ı tüm kalbiyle seven ve "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederimiz kederimizdir" diyen Atatürk'ün her bir Azerbaycanlının kalbinde yer edindiği ve büyük saygıyla anıldığı belirtildi.

İşte bu. Kurucu Liderini her dem yaşayan bir Liderin duyarlılığı ve onun önerisini dikkate alan başka bir Liderin onurlu bir kararı.Böyle bir liderle can la başla çalışıp partimize yeni üyeler kazandıracağız ve iktidar olacağız dedi.

Toplantı sonunda dilek ve temenniler yapılırken önümüzdeki günlerde yeni bir toplantının yapılmasına karar verildi.

# Kocaeli

08 Ara 2020 - 18:00 - Siyaset

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