BTP Gebze, Çiftçi'yi ziyaret etti

BTP Gebze ilçe başkanı Adem Bulut, ilçe yönetiminden Sefer Sağlam, Dursun Aksu, Alper Taslıyan heyetiyle Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Çok sıcak karşılayan Çiftçi başarılar diledi. BTP Gebze ilçe başkanı Adem Bulut ise, "Milli Ekonomi Modeli (MEM) Türkiye'yi değil dünyayı düzlüğe çıkardı. Bugün Rusya'da, Çin'de, Güney Afrika'da, Amerika ve Avrupa'nın büyük bir bölümünde uygulanan model MEM modelidir. MEM, dünyanın geldiği noktada açmaz ve çıkmazların tek anahtarı, tek ışığıdır" dedi. Ayrıca Atatürk Türk milletini birleştiren harçtır diyerek ,Merhum genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın eserlerinden Milli Ekonomi Modeli ve Hoşgeldin Atatürk eserini hediye etti.