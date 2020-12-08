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08 Ara 2020 - 21:38- Gündem G: 08 Ara 2020 - 21:41

Can kaybı ve vaka sayısında yeni rekor!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Aralık Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti. Bugün 6 bin 593 yeni hastayla birlikte toplam 33 bin 198 vaka tespit edildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 211 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 15 bin 314’e yükseldi. Bugün toplam 201 bin 219 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 593 kişiyle birlikte toplam 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Türkiyede toplam hasta sayısı 552 bin 304 oldu.

Bugün iyileşen 5 bin 245 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 441 bin 515’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 882 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIŞ HIZI AZALDI


Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık.

* Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı.

* Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.

# açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

08 Ara 2020 - 21:38 - Gündem

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