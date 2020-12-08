Babasına böyle seslendi: Baba keşke yanına gelebilsem

Bursa'nın İznik ilçesinde filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Bülent Durmuş, korona virüse yakalandı. Eşi ve kızının zarar görmemesi için evinin çatı katında kendini karantinaya alan Bülent Durmuş, minik kızı 5 yaşındaki Ecem Loya Durmuş ile konuşmasını sosyal medyada yayımladı. O görüntüler binlerce kişiyi göz yaşlarına boğdu.
GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI
İznik İlçe Sağlık Müdürlüğünde filyasyon ekibinde görev yaparken kaptığı korona virüs sonrası karantinaya alınan babası Bülent Durmuş’a merdivenlerden seslenen minik Ecem, “Baba ne güzel sarılıyorduk seninle, sıkı sıkı yine sarılacağız. Bebekliğimdeki gibi yanında uyuyacağım. Baba keşke yanına gelebilseydim. Seninle oyun oynamak istiyorum baba. Ben sana uzak dururum, sen de diğer odaya gidersin. Sırayla öyle öyle oynarız olmaz mı baba” dedi. Göz yaşlarına hakim olamayan baba Bülent Durmuş ise, “Yine sarılırız bir tanem. Sıkı sıkı sarılacağız. Kurban olurum sana. Az kaldı bir tanem. Karantina bitsin, görüşeceğiz” dedi.
"KENDİNİZE DİKKAT EDİN"
Karantina sürecinin bitip kızına kavuşacağı günlerin gelmesi için gün sayan sağlıkçı baba Bülent Durmuş,"Bütün sağlıkçılar gibi ben de uzun süredir korona ile uğraşıyorum. Ancak bunun zorluğunu pozitif olduktan sonra daha iyi anladım. Aynı evin içerisinde ailemden ayrı kalmak, bu süreci yaşamak insanı psikolojik olarak mahvediyor. Bütün sağlıkçı arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Benim gibi hastalananlara geçmiş olsun diyorum. Siz de evde kalın, kendinize dikkat edin" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.