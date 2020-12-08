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08 Ara 2020 - 22:38- Asayiş G: 08 Ara 2020 - 22:42

Otomobil minibüsle çarpıştı: 6 yaralı

Başiskele Fatih Mahallesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Başiskele Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinden merkez yönünde seyir halinde olan Abdulhakim Karaosmanoğlu idaresindeki 34 BVT 478 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şahin Aburşu idaresindeki 34CJK 501 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve yolcular, olay yerinde geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde trafik kontrollü olarak verilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

08 Ara 2020 - 22:38 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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