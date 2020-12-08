Kaçak nargile tütünü üretim deposuna operasyon

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Kartepe bir depoya baskın yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda bin 89 paket halinde 490 kilogram nargile tütünü, 580 kilogram paketlenmeye hazır halde nargile tütünü, nargile tütünü imalatında kullanılan 2 adet ufak mikser makinesi, 1 adet terazi, 1 adet paketleme işleminde kullanılan ısıtıcılı kilit makinesi, bin 83 adet paketlemede kullanılan ambalaj ile yaklaşık 20 litre gıda aroması ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.