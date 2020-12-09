Gölcüklü muhtarlar, Mütevelli Heyeti’ne temsilci seçti

Gölcük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Mütevelli Heyeti’ne, her yıl yapılan toplantı sonucunda muhtarlardan iki kişi seçiliyor. Bu yıl, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımı ile yapılan toplantı neticesinde iki asil ve iki yedek üye, dün Gölcük Muhtarlar Dayanışma Derneği’nde seçildi. Toplantıya Gölcük Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, Gölcük Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Bilge Saral ve muhtarlar katıldı.

ASİL VE YEDEK ÜYELER SEÇİLDİ

Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Saral, “Bu yılki toplantımız, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılım ile yapılıyor. Burada seçilecek arkadaşlarımızı belirlemek amacıyla tüm muhtarlarımızın görüşlerini aldık ve iki asil, iki yedek üye seçtik. Asil üyelerimiz Şehitler Mahallesi Muhtarı Sevim Kanat ve Eski Ferhadiye Mahallesi Muhtarı Yaşar Ömer Kaya oldu. Yedek üyelerimiz ise Merkez Mahallesi Muhtarı Melahat Gökdeniz ve Kavaklı Mahallesi Muhtarı Müzeher Değer oldu. Kendilerine görevlerinde kolaylıklar diliyoruz” dedi.