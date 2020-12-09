CHP’li Bulca’ya doğum günü sürprizi

Körfez'de ikamet eden geçmiş dönemde CHP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak vazife yapan, çalışkan-dürüst kişiliği ile bilinen Nursen Üstüncan Bulca'yı sevenleri doğum gününde yalnız bırakmadılar. Bulca, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken, yanında yer alan ailesi, sevenleri ve dostları ise ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olan Nursen Hanım, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.