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09 Ara 2020 - 14:10- Siyaset G: 09 Ara 2020 - 14:12

SP’li Aksu’dan CHP’li Soyluçiçek’e tepki

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Suyluçiçek’in ‘5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde yaptığı açıklamaları eleştiren SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, “1400 yıl önce karanlık çağı aydınlığa çıkartan İslam medeniyetinin doğru anlaşılması yerine karşıtlık üzerinden üstü kapalı ‘gericilik’ diye eleştiride bulunulması, sığ ve faydasız bir yaklaşımdan ibarettir” dedi

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Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, son birkaç gündür Çayırova gündemini meşgul eden CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Suyluçiçek’in ‘5 Aralık Kadın Hakları Günü’nde yaptığı açıklamalar ve yaşanan polemikler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. ‘1400 yıl önce kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü karanlık bir çağı, aydınlığa çıkartan İslam medeniyetinin üstü kapalı da olsa politik kıstaslar üzerinden gerici ve baskıcı bir anlayış gibi görünmesinin yanlış bir bakış açısı olduğunu belirten Aksu, “İslam medeniyeti siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel en doğru projeksiyona sahip muazzam bir medeniyettir” dedi.

“ONLARA GÖRE KADIN…”

Aksu, “Onların biçtiği kadın rol modelinde kendi tercihiyle evinde bulunan kadın hapsedilen, hayatın koşuşturması içerisinde horlanan, şiddet gören, tacize uğrayan, her konumda ve alanda cinsel bir obje olarak gösterilmek istenen kadın ise ‘özgür’ kadın oluyor. Onlara göre Filistin’de, Suriye’de, Yemen’de, Irak’ta, Arakan’da, Türkistan’da tecavüze uğrayan ve öldürülen kadın olmanız ya da dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan kadın olmanız önemli değil. Bu vesileyle bu tür siyasi söylem ve polemiklerin ilçemize ve insanlığa bir faydasının olmayacağını ifade ederek daha faydalı bir dil ve çalışma ortaya koymamız dileğiyle” dedi.
# açıklama

09 Ara 2020 - 14:10 - Siyaset

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