Başiskele’de açılan Outlet Point, müşterilerini bekliyor

Körfez Tütünçiftlik, Derince Yenikent, İzmit Kuruçeşme, Yeşilova ve Alikahya’da Sebil Alışveriş Merkez sahibi olan, ilimizin saygın iş insanları Nazım, Muammer ve Enes Şeker kardeşlerin yeni yatırımı Outlet Point, Ovacık Mahallesi Ali İslam Caddesi No: 1 Başiskele adresinde faaliyetlerine başladı. Ev ve işyeri dekorasyonu başta olmak üzere birçok ihtiyaca cevap veren Outlet Point’te açılışa özel yüzde 60’a varan indirimler ile alışveriş yapılabiliyor.

ÖZTÜRK’TEN ÖVGÜ

Birçok önemli ve seçkin markanın ürünlerinin de yer aldığı Outlet Point’in açılışına Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, çok sayıda iş insanı ve siyasi sima katıldı. Başiskele İlçe Müftüsü Aşur Akyol’un duaları eşliğinde açılış kurdelesi kesilirken, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yapılan her yatırımın ülkemiz açısından önemli olduğuna vurgu yaparken, tüm dünyanın pandemi nedeni ile olumsuz etkilendiği zamanda Nazım, Muammer ve Enes Şeker kardeşlerin girişimine büyük saygı duyduğunu belirtti.

SADE BİR TÖREN

Açılışın ardından 2500 metrekare kapalı, 2000 metrekare de açık alanda kurulu olan Outlet Point mağazasını gezen Recep Öztürk, Nazım Şeker’den mağaza hakkında bilgi aldı. Şeker açılış gününde yaptığı açıklamada pandemi salgını nedeni ile açılışı sade bir törenle yaptıklarını, mağazaya kadar gelerek heyecanlarına ortak olan tüm konuklarına teşekkür etti. 25 personelin istihdam edildiği Outlet Point’te yıl boyunca büyük indirim kampanyaları olacağı da belirtildi.