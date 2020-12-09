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09 Ara 2020 - 14:18- Ekonomi G: 09 Ara 2020 - 14:20

Pirelli’den Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 set lastik

Pirelli, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye’de sağlık çalışanlarının öncülüğünde yürütülen mücadeleye lastik bağışları ile katkı sunmaya devam ediyor

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Pirelli, Türkiye’nin Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yürütülen mücadelesine Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne 10 set lastik bağışlayarak katkıda bulundu. Ayrıca, sağlık çalışanlarının lastik alımlarına da özel bir indirim uygulayacak. Pirelli bu doğrultuda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne toplam 10 set daha lastik bağışladığını ve sağlık çalışanlarının da lastik alımlarına özel indirim uygulanacağını duyurdu.

"AMBULANS ARAÇLARI

Şirketten yapılan açıklamada, ‘Pirelli Türkiye olarak, bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatabileceğimize inanıyor ve Kocaeli’deki sağlık çalışanlarımızın bu zorlu mücadelesine lastik bağışlayarak katkı sunuyoruz. Bu üzücü süreci bir an önce atlatmak dileğiyle, canla başla çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz’ denildi. Pirelli, daha önce de Ankara, İstanbul ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlükleri ile irtibata geçerek, devlet hastaneleri bünyesindeki ambulans araçlarının lastik ihtiyaçlarını karşılamıştı.
# Kocaeli, koronavirüs, İstanbul

09 Ara 2020 - 14:18 - Ekonomi

Muhabir Dilara Polat

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