TOKİ’den 25 ilde 141 satılık arsa

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, muhammen bedeli 1 milyar 222 milyon 83 bin 854 lira olan toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekare büyüklüğündeki, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da bulunan 141 arsa, açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMA

Osmaniye’de iki, Konya’da bir arsanın kiraya sunulacağı açık artırma, 24-25 Aralık’ta 10.30 ve 14.00 saatlerinde dört ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de “www.emlakyonetim.com.tr” teklif verilebilecek.

60 AY VADELİ ÖDEME

Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, plansız arsalar, park ve dinlenme alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.