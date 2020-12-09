Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Ara 2020 - 14:19- Ekonomi G: 09 Ara 2020 - 14:20

TOKİ’den 25 ilde 141 satılık arsa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 141 arsayı satışa, Osmaniye ve Konya’daki 3 arsayı da kiraya sundu.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, muhammen bedeli 1 milyar 222 milyon 83 bin 854 lira olan toplam 2 milyon 42 bin 382 metrekare büyüklüğündeki, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van’da bulunan 141 arsa, açık artırmayla satılacak.

AÇIK ARTIRMA

 

Osmaniye’de iki, Konya’da bir arsanın kiraya sunulacağı açık artırma, 24-25 Aralık’ta 10.30 ve 14.00 saatlerinde dört ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de “www.emlakyonetim.com.tr” teklif verilebilecek.

60 AY VADELİ ÖDEME

Konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, plansız arsalar, park ve dinlenme alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek.
# Kocaeli, İstanbul

09 Ara 2020 - 14:19 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Pirelli’den Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 set lastik mask
Pirelli’den Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 set lastik
Başiskele’de açılan Outlet Point, müşterilerini bekliyor mask
Başiskele’de açılan Outlet Point, müşterilerini bekliyor
OPET’ten İş Bankası İmece Kart ile çiftçilere özel kampanya mask
OPET’ten İş Bankası İmece Kart ile çiftçilere özel kampanya
Yarınım Kız Kardeşim! mask
Yarınım Kız Kardeşim!
Bridgestone’nin büyük başarısı mask
Bridgestone’nin büyük başarısı
İş dünyası büyüme için 2021’den umutlu mask
İş dünyası büyüme için 2021’den umutlu
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hafta ortasında kar geliyor mask
Hafta ortasında kar geliyor
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı mask
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha mask
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti! mask
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor!
Ziya Şahin, koronavirüse yenildi mask
Ziya Şahin, koronavirüse yenildi

GALERİ

Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi mask
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu mask
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor mask
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı! mask
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı!
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı mask
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL