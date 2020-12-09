Kocaelispor’un eski kalecisi Ukrayna’da şov yapıyor

Uzunçiftlikspor, Kocaelispor, Karesibeyispor ve Bekirderespor’un ardından geçen sezon Balıkesir Süper Amatör Lig takımlarından Sındırgı Belediyespor’da oynayan Aziz, üst düzey eğitim için gittiği Ukrayna’da futbola da devam etti. Yeni sezon için 3. Lig takımlarından FK Voygoda takımı ile anlaştı. Burada çok iyi bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki kalecinin takımı Voygoda, yeni başlayan sezonda ikinci sırada yer alıyor.

SPOR PSİKOLOĞU OLMAK İSTİYOR

Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Aziz Demirhan, kendi alanında ilerlemek için UkraynaUlusal PedagojiÜniversitesi Spor Psikolojisi Yüksek Lisans bölümü okuduğunu belirtti ve şunları söyledi: Yüksek lisans eğitimim için Ukrayna Odessa’da geldim. Spor psikoloğu olmak istiyorum. Futbola da devam ediyorum. Takımımız Voygoda üçüncü ligde. Hocamızın adı Sergio. Tüm takım onu çok seviyoruz.

1. LİG’DEN BİR TAKIMLA GÖRÜŞECEĞİM

Takımdaki arkadaşlık çok üst düzeyde. Buradaki bir 1. Lig takımının takımın alt yapısından yetenekli genç futbolculardan kuruluyuz. Kulübümüzün başkanı eski milli futbolcu. Makedonya’da oynamış. Duruma göre burada kalabilirim. Ocak’ta 1. Lig’den bir takımla görüşmem olacak. Eğer transfer olursam kalırım. Olmazsa çok durmam. Buralar çok soğuk. Eğitim sonrası dönerim ve kariyerime Türkiye’de devam ederim. Tabii ki futboldan da uzak kalacağımı sanmıyorum.

İNANCIM TAM

Kocaelispor’da üç güzel yılım geçti. Kocaelispor’da beraber oynadığım ve kardeşim gibi sevdiğim, bu sezon Derince’de oynayan Volkan Mert ile çalıştım. Kocaelispor’u yakından takip ediyorum. Zor gruptayız. Manisa Futbol Kulübü’nün geçen sezon Samsunspor karşısında yaptığı hatayı bu sezon yapması zor görülüyor. Kocaelispor’un önce Play-Off’a kalacağına, ardından 1. Lig’e çıkacağına olan inancım tam. Ama devre arasını çok iyi değerlendirmeli, takviyelerini yerinde yapmalı. Başta Kocaelispor olmak üzere tüm şehir takımlarımıza başarı diliyorum.