Şenses: "Batmış durumdayız"

Pandemi nedeni ile Kocaeli’de bulunan 3 üniversitede yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeni ile kentte bulunan yurt işletmecileri zor günler geçiriyor. Yaklaşık 1 yıldır tüm öğrencileri kaybeden özel yurt işletmecileri devletten destek bekliyor. Vaka sayılarının tekrar yükselmesi ile üniversitenin yakın zamanda açılmasına dair umutlarının kalmadığını ifade eden İzmit Özel Öğrenci Yurtları Derneği Başkanı Cihan Şenses, “Maalesef aylardır sıfır iş yapıyoruz ve bir yardım da göremiyoruz. Tüm yurt işletmecileri olarak batmış durumdayız. Eğitimin 2. döneminde üniversiteler yeniden açılacak gibi bir hava oluşmuştu fakat vaka sayıları yine yükselince bu umudumuzda yıkıldı. Artık eve nasıl ekmek götüreceğiz derdine düştük” dedi.

“GİTMEDİĞİMİZ YER KALMADI”

Kocaeli’de bulunan öğrenci yurdu binalarının kiralık olduğunu ifade eden Şenses, “Bina sahipleri de biraz idare ediyordu ama artık o insanlarda idare etmiyor. Bina sahipleri arasında 6 aya kadar idare edenler olduğunu biliyoruz. Ama bu iyi niyetinde bir sonu oluyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Gitmediğimiz yer kalmadı, sorunlarımızı anlatıyoruz ama çözüm yok. Başka illerde de bu durum aynı. Yaptığımız ciddi yatırımlar var bu yatırımlardan vazgeçmemiz mi bekleniyor? İnsanlar buradan ailelerine ekmek götürüyor” dedi.

“2 YURT SAHİBİ KAPATTI”

Sözlerine devam eden Şenses, “Ödemelerini yapamadığı için elektriği, suyu, doğalgazı kesik olan yurtlar var. Kimse bizim gözümüzün yaşına bakmıyor. Pandemi döneminin 5’inci, 6’ncı ayında zaten ekonomik olarak bitmiştik. Verilen kredi borçlarımızın da iş yapamadığımız halde geri ödememiz isteniyor. Önümüzü göremediğimiz için elimiz kolumuz bağlı. Tek beklentimiz aşının faydalı olması ve pandemi sürecinin bitmesi. Üyelerimizden 2 yurt sahibi kapatmak zorunda kaldı. İşimiz diyerek direniyoruz ama yılmış durumdayız. Özel Yurtlar olarak biz hiçbir zaman destek almadık. Biz vakıf veya cemaat değiliz. 30 üyemiz de hiçbir yere bağlı değil” dedi.

“HER ŞEY BİNA SAHİPLERİNİN İKİ DUDAĞI ARASINDA”

Sözlerine devam eden Şenses, “Yardım alabilsek zaten öğrencilere de destek olmak istiyoruz. Sadece suda yüzde 40 civarında. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan indirim aldık. Bu diğer illerde de yapılan bir uygulamaydı. Süreç bittiğinde, Türkiye’de ve ilimizde birçok özel öğrenci yurdu batmış olacak. Çoğu kişi bu büyük maddi yükün altından kalkamayacağı için devretmeye çalışacak. Birikmiş 200 bin lira gibi kira borçları var. Şu an yurtlarımız açılsa bile 300-400 bin lira içerideyiz. Böyle giderse Özel Yurt diye bir şey kalmayacak. Her şey bina sahiplerinin iki dudağının arasında” dedi.