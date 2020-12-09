İzmit Belediyesi ve UN Women ile Sen de Bir Ateş Böceği Yak, karanlığı aydınlat

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) arasında yapılan toplantılar sonucunda İzmit Belediyesi, kadına şiddete karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası’na ortak oldu. Her yıl Birleşmiş Milletler tarafından küresel ölçekte düzenlenen ve UN Women’ın öncülük ettiği ‘‘16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası’na İzmit Belediyesi de destek veriyor. 16 Günlük Aktivizm Kampanyası’na destek veren İzmit Belediyesi, İzmit’in çeşitli bölgelerine astığı billboardlarla farkındalık oluşturuyor.

SİBER ŞİDDETE KARŞI EKRANLAR AYDINLANACAK

2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen 16 Günlük Aktivizm Kampanyalarında yakılan ateş böcekleri ile şiddete dikkat çekildi ve herkes birer ateş böceği yakarak karanlığı aydınlattı. Bu sene düzenlenen 16 Günlük Aktivizm kampanyası kapsamında ise ateş böcekleri kadın ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı siber şiddete dikkat çekmek için ekranları aydınlatacak. İzmit Belediyesi, tüm İzmitlilere ‘Sen de bir ateş böceği yak, karanlığı aydınlat’ diyerek kampanyaya davet ediyor.

HEDEF, 1 MİLYON ATEŞ BÖCEĞİ

Siber şiddete maruz bırakılan kadın ve kız çocuklarının dijital dünyanın dışına itilmemesi, karanlıkta kalmamaları ve yalnız hissetmemeleri adına düzenlenen kampanya, 1 milyon ateş böceğine ulaşmayı hedefliyor. Kadın ve kız çocuklarına yönelik siber şiddetin son bulması için farkındalık yaratmak, siber şiddete dair başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyaya destek veren İzmit Belediyesi, tüm İzmitlileri bu kampanyaya ortak olmaya davet ediyor.