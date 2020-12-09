Vali Yavuz: İnsanların ilk aradığı, adalet ve eşitlik ilkesi

Vali Seddar Yavuz, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Vali Yavuz, “Ülkemiz; tüm insanların dil, din, ırk, cinsiyet ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olmuştur. Yeryüzünde insanların aradığı ve gerçekleşmesini istediği en önde gelen değerlerin başında, adâlet ve eşitlik ilkesi gelmektedir. Bu iki ilkeye değer verilmeyen toplumlarda; insanlıktan bahsedilemez, kargaşa eksik olmaz, birlik ve beraberlik sağlanamaz” dedi.

“SALDIRILAR ARTMAKTA”

Vali Yavuz, “Dünyanın birçok yerinde hâlâ çok vahim insan hakları ihlalleri yaşanmakta ve insani değerlere yönelik saldırılar artmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor; bu günün, dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur insanlar başta olmak üzere, tüm insanlık için daha fazla eşitlik, özgürlük ve adalet dolu günlerin yaşanmasına vesile olmasını temenni ediyor; mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum” şeklinde konuştu.