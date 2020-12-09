Büyükakın: En doğal hakkımız, sağlıklı yaşam hakkıdır

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyükakın, “Terör eylemlerinin, kültürel ırkçılığın, tahammülsüzlüğün ve İslam düşmanlığının zirveye ulaştığı dünyamızda Çin’den başlayan Covid-19 salgını, dünya genelinde sağlıklı yaşama hakkımızı da elimizden alacak boyutlara gelmiştir. Türkiye gibi ülkeler bir yandan küresel barış ve istikrarı sağlamaya çalışırken, bir yandan da pandemi salgınında vatandaşlarının sağlığını koruma gayreti içindedir” dedi.

“BARIŞ, HUZUR VE ADALET DİLİYORUM”

Büyükakın, “Dünya genelinde savaşların, işgallerin, kan ve gözyaşının sona ermesi, açlığın, yokluğun, yoksulluğun, çeşitli salgın hastalıkların pençesinde kıvranan insanların dünyanın dikkatini daha çok çekmesi, her bireyin insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için azami çaba sarf edilmesi, bireysel ve kurumsal alanda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi, toplumsal barış ve huzura en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü bir kez daha kutluyor, bugünün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum” dedi.