Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Ara 2020 - 17:10- Gündem G: 09 Ara 2020 - 17:12

Büyükakın: En doğal hakkımız, sağlıklı yaşam hakkıdır

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İnsanlığın en doğal hakkı, sağlıklı yaşam hakkıdır. Bugünün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum” dedi

mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Büyükakın, “Terör eylemlerinin, kültürel ırkçılığın, tahammülsüzlüğün ve İslam düşmanlığının zirveye ulaştığı dünyamızda Çin’den başlayan Covid-19 salgını, dünya genelinde sağlıklı yaşama hakkımızı da elimizden alacak boyutlara gelmiştir. Türkiye gibi ülkeler bir yandan küresel barış ve istikrarı sağlamaya çalışırken, bir yandan da pandemi salgınında vatandaşlarının sağlığını koruma gayreti içindedir” dedi.

“BARIŞ, HUZUR VE ADALET DİLİYORUM”

Büyükakın, “Dünya genelinde savaşların, işgallerin, kan ve gözyaşının sona ermesi, açlığın, yokluğun, yoksulluğun, çeşitli salgın hastalıkların pençesinde kıvranan insanların dünyanın dikkatini daha çok çekmesi, her bireyin insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması ve korunması için azami çaba sarf edilmesi, bireysel ve kurumsal alanda herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi, toplumsal barış ve huzura en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü bir kez daha kutluyor, bugünün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum” dedi.
# Büyükşehir, salgın

09 Ara 2020 - 17:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükakın: En doğal hakkımız, sağlıklı yaşam hakkıdır mask
Büyükakın: En doğal hakkımız, sağlıklı yaşam hakkıdır
Vali Yavuz: İnsanların ilk aradığı, adalet ve eşitlik ilkesi mask
Vali Yavuz: İnsanların ilk aradığı, adalet ve eşitlik ilkesi
İzmit Belediyesi ve UN Women ile Sen de Bir Ateş Böceği Yak, karanlığı aydınlat mask
İzmit Belediyesi ve UN Women ile Sen de Bir Ateş Böceği Yak, karanlığı aydınlat
Hürriyet’ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı mask
Hürriyet’ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Gençtürk, KESK’in 25. yıldönümünü kutladı mask
Gençtürk, KESK’in 25. yıldönümünü kutladı
Çeker: İş bilmez yöneticiler! Orası babanızın işyeri değil mask
Çeker: İş bilmez yöneticiler! Orası babanızın işyeri değil
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hafta ortasında kar geliyor mask
Hafta ortasında kar geliyor
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı mask
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha mask
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti! mask
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor!
Ziya Şahin, koronavirüse yenildi mask
Ziya Şahin, koronavirüse yenildi

GALERİ

Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler mask
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi mask
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu mask
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor mask
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı! mask
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL