Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! 217 vefat!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 213'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 531'e, toplam hasta sayısı ise 558 bin 517'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5846 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5846 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 447 bin 361'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye, ağır hasta sayısı ise 5901'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 499 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 558 bin 517 olarak görünüyor.