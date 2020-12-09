Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Ara 2020 - 20:18- Gündem G: 09 Ara 2020 - 23:48

Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! 217 vefat!

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında bir kez daha en yüksek ölü sayısı görüldü: 9 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 213'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 558 bin 517 oldu. Vefat sayısı ise 217 artarak 15 bin 531'e yükseldi.

mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 213'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 531'e, toplam hasta sayısı ise 558 bin 517'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5846 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5846 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 447 bin 361'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye, ağır hasta sayısı ise 5901'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 499 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 558 bin 517 olarak görünüyor.
# koronavirüs

09 Ara 2020 - 20:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükakın: En doğal hakkımız, sağlıklı yaşam hakkıdır mask
Büyükakın: En doğal hakkımız, sağlıklı yaşam hakkıdır
Vali Yavuz: İnsanların ilk aradığı, adalet ve eşitlik ilkesi mask
Vali Yavuz: İnsanların ilk aradığı, adalet ve eşitlik ilkesi
İzmit Belediyesi ve UN Women ile Sen de Bir Ateş Böceği Yak, karanlığı aydınlat mask
İzmit Belediyesi ve UN Women ile Sen de Bir Ateş Böceği Yak, karanlığı aydınlat
Hürriyet’ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı mask
Hürriyet’ten 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
Gençtürk, KESK’in 25. yıldönümünü kutladı mask
Gençtürk, KESK’in 25. yıldönümünü kutladı
Çeker: İş bilmez yöneticiler! Orası babanızın işyeri değil mask
Çeker: İş bilmez yöneticiler! Orası babanızın işyeri değil
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hafta ortasında kar geliyor mask
Hafta ortasında kar geliyor
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha mask
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı mask
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti! mask
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor!
Ziya Şahin, koronavirüse yenildi mask
Ziya Şahin, koronavirüse yenildi

GALERİ

Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler mask
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi mask
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu mask
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor mask
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı! mask
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL