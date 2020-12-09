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09 Ara 2020 - 22:02- Gündem G: 09 Ara 2020 - 22:04

Eczane teknisyeni hakkında Eczacılar Odası'ndan soruşturma

Derince'de 73 yaşındaki parkinson hastası Sedat Keskin’i gittiği eczanede zorla dışarı atıp kaldırıma fırlatan eczane teknisyeni hakkında Kocaeli Eczacılar Odası tarafından soruşturma başlatıldı.
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Derince Çenedağ Mahallesi Korkmaz Sokak’ta meydana gelen gittiği eczanede eczane teknisyeni Velit Kaya tarafından zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan yaşlı vatandaş, Velit Kaya hakkında şikayetçi oldu. Konu ile ilgili  Kocaeli Eczacılar Odası tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Eczane teknisyeni hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, yapılan saldırı kınandı.

“Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz”

“Odamıza üye olan bir eczacının sahip ve mesul müdür olduğu eczanesinde, ‘Eczane teknisyeni’ görevi ile çalışan bir personel tarafından parkinson hastası bir vatandaşa yönelik yapılan menfur saldırı, tarafımızca büyük bir üzüntüyle karşılanmış olup bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Ülkemizde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu döneminde, vatandaşlarımızın sağlığı için en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları olarak Kocaeli Eczacı Odasının ve eczacıların şiddetin her türlüsüne kati surette karşı olduğunu belirtir, bu sebeplerle ilgili eczacı hakkında idari soruşturma açılmasına karar verildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” açıklamaları yer aldı.
# Kocaeli, açıklama, Derince, Vatandaş

09 Ara 2020 - 22:02 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Adil - Ön yargılı olmadan düzgün bir tahkikat yapılarak neticeye varılmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Aralık 23:47

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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