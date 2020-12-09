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09 Ara 2020 - 22:03- Asayiş G: 09 Ara 2020 - 22:05

Koşarak karşıya geçmek isterken canından oluyordu

Gebze'de koşarak yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Kaza, Gebze Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. isimli bir kadın, trafik aktığı yoldan koşarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki 41 ABD 767 plakalı otomobil, koşarak karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulansa alınan M.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
# Gebze

09 Ara 2020 - 22:03 - Asayiş

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