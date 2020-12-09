Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Ara 2020 - 23:44- Asayiş G: 09 Ara 2020 - 23:51

Takla atan otomobil tıra çarptı

Çayırova'da bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden otomobil, takla atarak tıra çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Video için play'e tıklayın

Kaza, Çayırova'da Şekerpınar Mahallesi D-100 karayoluna bağlanan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. E. idaresindeki 34 PB 3940 plakalı Hundai marka otomobil, arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırmasıyla kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil daha sonra önünde seyreden Ş.K. yönetimindeki, lüks araç taşıyan tıra çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edilirken otomobilin sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazaya karışan araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Öte yandan otomobilin çarptığı tırın taşıdığı lüks aracın arka tamponun da hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
# yardım

09 Ara 2020 - 23:44 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi cezalandırıldı mask
Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 118 kişi cezalandırıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye para cezası mask
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 286 kişiye para cezası
Kaçak nargile tütünü üretim deposuna operasyon mask
Kaçak nargile tütünü üretim deposuna operasyon
Otomobil minibüsle çarpıştı: 6 yaralı mask
Otomobil minibüsle çarpıştı: 6 yaralı
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti! mask
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti!
Aracın bagajında 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi mask
Aracın bagajında 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hafta ortasında kar geliyor mask
Hafta ortasında kar geliyor
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha mask
Kocaeli Valiliği'nden bir yasak daha
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı mask
Yeşilçam’ın jönü bakın Kandıra'daki otelini ne yaptı
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti! mask
Öz yeğenini 10 yıl boyunca istismar etti!
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji saat verip uyardı: Kuvvetli geliyor!
Ziya Şahin, koronavirüse yenildi mask
Ziya Şahin, koronavirüse yenildi

GALERİ

Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler mask
Konteyner içinde yüzlerce sahte plaka basıp piyasaya sürdüler
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler mask
Trafik kazasında ölümden dönen karacayı hayata döndürdüler
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi mask
Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu mask
Mazgal köpek caddenin demirbaşı oldu
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor mask
Körfez’de Urfa mesaisi sürüyor
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı! mask
Romanlar ile polis arasında arbede yaşandı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL