Bu çalışma ile 12 kilometre kesintisiz sahil bandı oluşacak

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Karamürsel Altınkemer ile Ereğli arası sahil düzenleme projesinin çalışmalarını yerinde denetledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan’ın yanı sıra teknik ekibin de hazır bulunduğu inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Gerçekleştirdiğimiz çalışma bittiği zaman 12 kilometre boyunca kesintisiz bir sahil bandı oluşmuş olacak. Bisikletini alan vatandaşlarımız bir uçtan öbür uca keyifle bisikletlerini sürebilecek, yürüyüşlerini gerçekleştirebilecek” dedi.

“SAHİL DÜZENLEMEMİZİ YAZA DOĞRU BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

“Bisiklet ve yürüyüş yollarının olduğu, aydınlatmanın güzel bir şekilde yapıldığı, peyzajıyla birlikte çocuklarımız için özel hazırlanmış alanların hayata geçirileceği çok güzel bir projeyi Karamürsel’e kazandırıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Bu sahil düzenlememizi yaza doğru bitirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Ereğli sahilinde yaptığımız çalışma ile plajda kum tutma kapasitesini artırıyoruz. Bu sayede plajın genişlemesi de söz konusu olacak. Yaz sezonu geldiğinde çok daha güzel bir Karamürsel ve Ereğli sahiliyle vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız” ifadelerini sarf etti.

“ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Körfez’in etrafına yerleşmiş bu şehrin önemli bir kısmında insanlarımızın sahille ve denizle buluşamadığı bir Kocaeli vardı” diyerek açıklamalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ancak zaman içinde yapılan yatırımlarla vatandaşlarımızın sahile erişimini sağladık. Sahil bandında yürüyüş yolları yapıldı. Vatandaşlarımız böylelikle çok daha keyifli bir şekilde sahil bandından yararlanma imkânına kavuştu. Karamürsel Altınkemer ile Ereğli arası sahil düzenleme projemizle halkımızın yaşamına güzellik katacağız. İnsanımızın burada vakit geçirdiğinde huzur ve mutlu olacağı bu sahil şeridini şehrimize kazandıran ve emeklerini ortaya koyan çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Hep birlikte Karamürsel’imize yakışan güzel bir eser daha kazandırıyoruz” açıklamasını yaptı.

“KÖRFEZ İLE DAHA FAZLA BULUŞMANIN KEYFİNİ YAŞAYACAKLAR”

Sahili boydan boya olabildiğince kuşatmak istediklerini bunun da kendileri açısından bir vizyon olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Kentimizi bir uçtan öbür uca yürünebilir bir hale getirmek istiyoruz. Belli birkaç noktada askeri alanların olduğu, fabrikaların, limanların olduğu noktalarda bunu yapmak mümkün değil ama geri kalan tüm noktalarda vatandaşlarımızı sahilde buluşturacak ve onları sahilin keyfini en güzel şekilde çıkaracak imkânlara kavuşturmak istiyoruz. Adımlarımızı da bu hedef doğrultusunda atıyoruz. Vatandaşlarımız deniz ve körfez ile buluşmanın daha fazla keyfini yaşayacak. Bu sahil düzenleme projemizde 5,5 km yürüyüş yolu ve 5,5 km bisiklet yolu yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kullanımı için 7000 metrekare aktif parkı da Karamürsel’imize kazandırmış olacağız” diyerek sözlerini tamamladı.