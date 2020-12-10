Bülent Mutlu hayatını kaybetti

İzmit'te ikamet eden, Neviye Mutlu'nun eşi, Onur ve Pınar Mutlu kardeşlerin babaları, İzmit eğitim ve sivil toplum camiasının yakından tanıdığı ve sevdiği, Etken Dershanesi geçmiş dönem ortaklarından, Mutlu Etüd Merkezi sahibi, KYÖD geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden, İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Eğitimci Bülent Mutlu (65), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün (10 Aralık) İzmit Kent Mezarlığında kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.