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10 Ara 2020 - 10:42- Asayiş G: 10 Ara 2020 - 10:45

Tamir etmek istediği motor evini küle döndürdü

İzmit'te bir şahıs evinde tamir etmeye çalıştığı motorun tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay gece saatlerinde İzmit Bekirdere Mahallesi Güvenlik Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K., evinde arızalanan motoru tamir etmek isterken sıçrayan kıvılcımlar yakıt bulunan kabı tutuşturdu. Alev alan yakıtın parlaması sonucu yangının büyüdüğünü gören İbrahim K., durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, İbrahim K. ise yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.
# yardım, İzmit

10 Ara 2020 - 10:42 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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