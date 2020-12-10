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10 Ara 2020 - 10:47- Gündem G: 10 Ara 2020 - 10:48

Büyükakın, Kandıra’daki 52 milyon TL’lik iki yatırımı inceledi

Başkan Büyükakın, toplam 52 milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilen Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasında inceleme gerçekleştirdi.

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, toplam 52 milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilen Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasında inceleme gerçekleştirdi. Kocaeli’de gençlik ve spor yatırımlarına aralıksız devam eden ve bunun en güzel örneklerinden birisi olan Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda denetleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasının son durumu hakkında da bilgi aldı. Mavi bayraklı plajlarıyla deniz turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Kandıra’ya Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun çok yakışacağını söyleyen Başkan Büyükakın, “Kandıra’mıza muhteşem bir belediye hizmet binası da yapıyoruz. Tamamladığında vatandaşlarımıza çok daha güzel hizmetler verme imkânımız olacak” dedi.

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUMUZ İKİ AY SONRA TAMAMLANACAK”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez, Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik personellerin hazır bulunduğu incelemeler sonunda açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz yaklaşık iki ay sonra tamamlanacak. Kandıra’da yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve tüm vatandaşlarımız bu projeden faydalanarak mutlu olacaklar. Kandıra Belediyemizin kullanımı için yaptığımız yeni hizmet binamızla birlikte Kandıra ilçemize bu iki proje için 52 milyon TL tutarında bir yatırım yapmış olacağız” şeklinde konuştu.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIM İLE TURİZMİN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

“Kandıra bizim için çok kıymetlidir” diyerek açıklamasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kandıra’mızda turizmin ve tarımın geliştirilmesi için çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyoruz. Tıbbi Aromatik Bitkiler projemizde 2.5 milyon fide toprakla buluştu. Çiftçimizin alın teri ve emeği ilaç olacak. İlaca giden bir zincir tamamlanmış olacak. Kıyılarımızda yapacağımız yatırımlarla turizme de desteklerimiz olacak. Kandıra ilçemizi, rasyonel ve katma değeri yüksek tarım ile turizmin merkezi haline getireceğiz. Bunun yanı sıra Kandıra Belediyemizin yeni hizmet binasını yaparak Kandıra halkımıza daha güzel hizmet verme imkânını sağlamış olacağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

KANDIRA İLÇEMİZLE ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYOR”

“Kandıra’da sosyal hayatımızın güçlenmesi ve gençlerimizin ve çocuklarımızın daha güzel vakit geçirmesi için yarı olimpik yüzme havuzumuz yapılması çok kıymetlidir” diyen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise, “Bununla birlikte Kandıra, tarım ve turizm yönüyle de ön plana çıkmaktadır. Bu noktada Kandıra ilçemize gerçekleştirdiği ve hayata geçireceği projeler için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tahir Başkanımız, Kandıra ilçemizle çok yakından ilgileniyor. Onun ilgisini ve çalışmalarını her gün ilçemizde hissediyoruz” ifadelerini sarf etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ayrıca eski Kandıra Cezaevi’nin restore edilerek Kandıralıların hizmetine sunulması için de yerinde bir inceleme gerçekleştirdi.

# Kocaeli, açıklama, AKP, Büyükşehir, Spor

10 Ara 2020 - 10:47 - Gündem

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