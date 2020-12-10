Kartepe’ye iki birincilik geldi

Gıda sektörünün bölgesel ve uluslararası iş birliği platformu, bölgedeki en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği WorldFood İstanbul Fuarı, dünyanın önde gelen şef, gurme, yemek yazarı, gazeteciler, otel ve restoran işletmecilerinin üye olduğu World Gourmet Society (WGS) iş birliğinde uluslararası “Best Plate Challenge” yarışmasını III’ncü kez düzenledi. WGS iş birliği ve Aşçılar Derneği, Favori Lezzetler ve Gastronomi Turizmi Derneği destekleriyle, düzenlenen Türkiye Şefin En İyi Tabağı yarışmasında “Şef olarak kişiliğini göster” ve “En profesyonel hazırlanmış fotoğraf” kategorilerinde Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner birinci oldu.

21 FİNALİST KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şefin En İyi Tabağı yarışmasında 21 finalist kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya katılan şefler fotoğraf ve video paylaşımı yoluyla tamamen dijital ortamda hünerlerini sergilediler. Türkiye’nin dört bir yanından yüksek kaliteli, üstün niteliklerle yemek yapan ve servis eden otel, restoran ve kafe şefleri yarışmada yer aldı. Kabul edilen tüm fotoğraf ve videoları, global jüri üyeleri farklı kategorilerde değerlendirerek her kategori de dereceye girenleri belirledi.

ULUSLARARASI JÜRİ ÜYELERİ

WorldFood İstanbul Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması 2020’nin jüri üyeleri arasında Fransa / TV Programcı, Şef Alan Coxon, Avusturya / Lerbach Castle, Almanya & La Taverna, Milano Şefi Andreas Döllerer, Birleşik Krallık / Gurma, Yemek Eleştirmeni Andy Hayler, İtalya / Italian Dining Summit Başkanı Armando Cristofori, Birleşik Krallık / World Food Travel Birliği Başkanı Erik Wolf, Avusturya / Rocchini CEO Hannes Tiefenthaler, Almanya / Michelin Yıldızlı Şef Holger Bodendorf, A.B.D./ Zuma Baş Şef Oliver Lange ve B.A.E./ Emirates Culinary Guild Başkanı Uwe Micheel yer aldı.

KOCAMAN “SIRADA DÜNYA BİRİNCİLİĞİ VAR”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden Şef Ayten Saner’i başarısından dolayı tebrik ederek “Kartepemizin ve ülkemizin böylesine önemli yarışmalarda adının duyulması bizleri gururlandırmıştır. Ayten hanıma başarılarının devamını dilerken, dünya birinciliği için de destek vermeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.